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Для петербуржцев компенсация расходов по квартплате будет рассчитываться по новым правилам

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© Фото: Baltphoto

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Компенсацию расходов по квартплате для льготных категорий граждан в Санкт-Петербурге будут считать по-другому.

В пресс-службе Жилищного комитета города рассказали, что в Петербурге вступают в силу новые правила расчета компенсации расходов по квартплате. Такое решение было принято для того, что привести городское законодательство в соответствие с федеральным.

Теперь специалисты будут высчитывать компенсацию, опираясь на фактические расходы оплаты ЖКУ каждого петербуржца. До этого показатель устанавливался по усреднённым показателям, поэтому некоторые граждане либо получали больше того, что использовали на самом деле, либо меньше.

Отмечается, что размер компенсации, как и раньше составит 30, 40 или 50% в зависимости от льготной категории, к которой принадлежит горожанин.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что для петербуржцев запустили онлайн-калькулятор, который поможет сверять стоимость коммунальных услуг в платежках ЖКХ.

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