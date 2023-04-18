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«Почему катер, а не корабль»: петербуржцы отреагировали на «скоромную» покупку Бегловым яхты за 100 млн рублей

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© Фото: Baltphoto

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Петербуржцы в соцсетях критикуют Смольный и губернатора Александра Беглова за решение приобрести элитный катер якобы для госнужд. Они уверены, что пользоваться судном чиновники будут исключительно в личных целях и возмущены расточительностью властей города.

«Лето на носу, как же без катера?», — пишут жители Северной столицы в соцсетях после информации о планах Смольного приобрести на бюджетные деньги в размере 100 млн прогулочное судно длиной до 15,4 метра и шириной до 4,3 метра для «государственных нужд». Интересно, что в катере должны будут присутствовать диваны из экокожи, шкафы и другая мягкая мебель. Об этом есть соответствующая информация в реестре госзакупок.

«Почему катер, а не корабль», — укоряют горожане губернатора Петербурга Александра Беглова за излишнюю «скромность».

Все мы знаем, что это за государственные нужды, с сарказмом пишут жители культурной столицы.

 

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Ранее петербурждцы уже ни раз уличали представителей Смольного, в частности главу города Александра Беглова в массе странных, нелогичных и дорогостоящих закупок, оплачиваемых из бюджета Северной столицы, несмотря на прошлогодние слова чиновника о необходимости экономить в связи с тяжеллым положением в стране.

 

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