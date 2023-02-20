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Фонд развития промышленности Петербурга предоставит займы предприятиям почти на 566 миллионов рублей

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© Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

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Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга предоставит займы трем предприятиям города на сумму 565,9 миллионов рублей.

В понедельник, 20 февраля, вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков рассказал в своем Telegram-канале, что Фонд развития промышленности предоставит некоторым предприятиям займы в общей сложности почти на 566 миллионов рублей.

Так, 500 миллионов рублей получит АО «Петербургский тракторный завод». На эти средства организация закупит 14 единиц оборудования для увеличения мощностей производства. ООО «Завод АКС» направят 7,3 миллиона рублей на приобретение трех механизмов в рамках проекта модернизации для увеличения производственных мощностей. Последним предприятием, которое получит дополнительные деньги, станет ООО «Европартнер», который приобретет пятиосевой обрабатывающий центр. На эти цели фонд направит 58,6 миллионов рублей.

Поляков также добавил, что были изменены лимиты займов по ключевым программам финансирования. Таким образом, сейчас максимальная сумма займа по всем программам увеличилась с 500 до 700 миллионов рублей. Исключением являются программы «Займы для системообразующих предприятий на приобретение комплектующих изделий» и «Займы для поставщиков системообразующих предприятий на приобретение комплектующих изделий». При этом минимум займов по программе финансирования «Промышленная ипотека» была снижена до 30 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге планируют увеличить лемит кредитования для малого и среднего бизнеса. 

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