В Петербурге новый завод за 8 млрд начнет выпускать более 30 наименований лекарств

На территории Санкт-Петербурга появится фармацевтическое производство, на котором планируют выпустить 31 наименование лекарств. Соответствующим проектом займется компания АО "Р-ФАРМ", предложившая потратить на это восемь миллиардов.

В пресс-службе Смольного рассказали об итогах конкурса на заключение первого в Петербурге офсетного контракта. Победителем стала компания "Р-ФАРМ", предложившая создать на территории города фармацевтическое производство за суммы, которые в два раза меньше первоначальной цены.

Известно, что в конкурсе, по результатам которого будет заключен госконтракт на закупку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами, участвовало две компании. АО "Р-ФАРМ" предложила создать новое фармпроизводство за 8,7 миллиардов, хотя по условиям конкурса максимальная цена была установлена в 16,8 миллиардов рублей. В итоге предложение компании было призвано лучшим по всем критериям.

Контракт заключат на десять лет. В течение первых трёх будет создано высокотехнологичное производство, на котором выпустят 31 наименование лекарств. В последующие годы Петербург будет без конкурса осуществлять закупку препаратов у компании для обеспечения потребностей льготных категорий граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Особой экономической зоне Северной столицы к 2024 году построят комплекс по производству лекарств. Производство будет нацелено на изготовление препаратов для больниц.