В Петербурге построят завод по производству лекарств для больниц

в Особой экономической зоне Петербурга к 2024 году будет построен комплекс по производству лекарств. Производство будет нацелено на изготовление препаратов для больниц.

Как пишет Neva.Today, строительством предприятия займется ООО “Лонофарм”, принадлежащее компании “Гротекс” и работающей под брендом Solopharm. Размер инвестиций проекта составляет 3,8 миллиардов рублей. Предполагается, что завод будет производить серийный выпуск лекарственных препаратов в жидком виде для больниц.

Завод будет возведен на территории ОЭЗ "Новоорловская", так как собственная площадка Solopharm уже целиком распланирована под инвестиционные проекты. Площадь нового предприятия будет составлять 20,5 тысячи квадратных метров.

Старт строительных работ запланирован на начало 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ученые Петербурга разрабатывают съедобную вакцину от гриппа. Доклиническими исследованиями занимается институт экспериментальной медицины.