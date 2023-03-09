Количество заболевших гриппом и ОРВИ петербуржцев за неделю выросло более чем на 65%

За неделю в Петербурге резко подскочило количество зараженных гриппом и ОРВИ, при этом недельный порог все равно не был превышен.

Так, по сравнению с предшествующей неделей в Культурной столице заболеваемость гриппом и ОРВИ на 9-ой календарной неделе повысилась на 65,6%, при этом показатели остаются ниже недельного эпидемического порога на 20,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Оказалось, что среди негриппозных респираторных вирусов больше всего специалисты обнаружили риновирусов, РС-вирусов и сезонных коронавирусов, а из вирисов гриппа у граждан чаще встречается вирус гриппа В.

Горожанам напомнили, что при обнаружении у себя первых признаков заражения необходимо сразу же обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за сутки 60 человек отправились лечить кронавирус в стационары Петербурга.