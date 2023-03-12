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Петербуржцам объяснили, как правильно выбрать сахарозаменители

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© Фото: Pxhere

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Сахарозаменители могут стать хорошим решением для людей, зависимым от сладкого, или для тех, кто не может его употреблять из-за проблем со здоровьем. Эксперты рассказали, как правильно подобрать для себя такие добавки и объяснили, в чем можно найти замену сахару.

Одними из тех, кто переходит на сахарозаменители становятся, например, пациенты с диабетом и ожирением, либо те, кто не может полностью отказать себе в сладком. Примечательно, что сейчас существует большое количество сахарозаменителей, которые безопасны для здоровья и не стимулируют выработку инсулина. Об этом пишет "МК в Питере" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В частности, речь идет о натуральных сахарозаменителях. Среди них специалисты выделяют фруктозу, которой по количеству рекомендуется употреблять не более 30-40 граммов в сутки. Известно, что она на треть менее калорийна, чем сахар. 

Также сахар может заменить эритрит, который еще называют "дынный сахар", и стевизоид. У первого вещества калорийность на 95 % ниже, чем у сахара, а второе в 200 раз слаще сахара, но при этом бескалорийно и безопасно. 

Еще одна группа сахарозаменителей - это синтетические подсластители. Как правило, в этих веществах нет энергетической ценности, и они не усваиваются организмом человека. Одним из таких сахарозаменителей является Аспартам Дипептид, который нельзя добавлять в горячие блюда и напитки. 

В безалкогольных напитках часто используется ацесульфам калия, который считается более вредным. В сутки можно употребить лишь один грамм этого вещества. Детям, беременным и кормящим женщинам его давать вообще не стоит.

С сахарином тоже нужно быть осторожными, так как он  может провоцировать рак и желчекаменную болезнь, а цикламат специалисты не рекомендуют при заболеваниях почек, беременным и кормящим женщинам. Тем не менее, последнее вещество в России является одним из самых использующихся подсластителей.

Эксперты предупредили, что даже при использовании сахарозаменителей нужно помнить о мере. Лучше всего перед переходом на конкретное вещество посоветоваться с врачом. 

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