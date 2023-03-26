В Роспотребнадзоре петербуржцам объяснили, почему полезен здоровый сон

Сон человека пока еще не до конца изучен, однако специалисты выделили несколько его полезных свойств.

В Роспотребнадзоре перечислили пять преимуществ выспавшегося человека, которые могут сыграть на руку во многих жизненных ситуациях. Об этом пишет "МК в Ленобласти".

Так, первым эффектом сна можно назвать улучшение навыков обучения. По мнению исследователей Гарвардской медицинской школы, сны помогают мозгу воспроизвести недавно полученную информацию.

Кроме того, как считают ученые Технологического университета в Мельбурне, плохой сон тесно связан с риском развитием деменции. В связи с этим у пенсионеров, которые проводят только 17 % отдыха в фазе быстрого сна, недуг развивается быстрее.

Также сон помогает переживать эмоции. В свою очередь, американский психолог Стивен Лаберж выявил, что во сне совершенствуются практические навыки, а другие психологи заявляли, что сон может помочь преодолеть свои страхи.