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На лечение сердечников в Петербурге за 2023 год выделят 220 миллионов рублей

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© Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

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Из бюджета Северной столицы за 2023 год 220 миллионов рублей уйдет на приобретение лекарственных средств для лечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В пресс-службе Смольного сообщили, что соответствующие изменения внесены в Социальный кодекс города. Так, согласно поправкам, сердечники со сниженной фракцией выброса менее 40% и состоящие под диспансерным наблюдением могут рассчитывать на дополнительные меры социальной поддержки. Такие горожане получат необходимые лекарства в соответствии с клиническими рекомендациями.

В общей сложности из бюджета Санкт-Петербурга на лекарства для 8 640 пациентов направят 220 миллионов рублей. В пресс-службе заметили, что внедрение этой меры окажет поддержку и позволит сократить количество повторных госпитализаций на 1 274, а также каждый год получится сохранять 637 жизней.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в текущем году Петербург потратит как минимум 330 миллионов рублей на лекарства для сердечников и закупку нового медицинского оборудования. 

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