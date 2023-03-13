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На новом заводе в Красногвардейском районе начнут производить жидкие лекарства

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© Фото: Pxhere

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В Красногвардейском районе Петербурга хотят построить новый четырехэтажный завод, на котором будут производить жидкие лекарственные препараты. 

Известно, что реализацией проекта займется компания "Гротекс".  Организация намерена построить четырехэтажный объект на проспекте Маршала Блюхера. Об этом пишет АБН.

Размеры территории, где возведут завод площадью более 12 тысяч "квадратов", составляет 2,5 гектара. Предполагается, что производитель будет выпускать здесь гормональные препараты в форме мазей, суспензий, растворов и капель. Мощность производства составит 12 миллионов упаковок в год.

Известно, что участок отдали компании без проведения торгов, так как объект был признан стратегическим для города на Неве.

 

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