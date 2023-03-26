Петербуржцы до 6 апреля смогут бесплатно узнать о наличии или отсутствии туберкулеза через мобильный флюорограф

В Санкт-Петербурге до 6 апреля включительно у местных жителей появится возможность пройти бесплатное обследование и узнать о наличии или отсутствии туберкулеза. Сделать это можно будет в нескольких пунктах при помощи мобильных флюорографов.

Акцию проводит Городской противотуберкулезный диспансер в честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Таким образом, гражданам, чтобы узнать о своем здоровье, не нужно будет ходить в поликлинику. Об этом рассказали в пресс-службе Комздрава.

Так, на городских улицах с конца марта появятся мобильные флюорографы. Обследование в них проведут бесплатно, с собой гражданам нужно иметь паспорт.

В частности, 31 марта мероприятия будут доступны с трех часов дня и до восьми вечера около ТЦ "Питер Радуга". Кроме того, 3 апреля мобильный пункт флюорографии откроют у "Звездной", он будет функционировать с одиннадцати утра до трех часов дня. Аналогичный режим работы будет у флюорографа недалеко от "Бухарестской", его откроют последним, 6 апреля.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жителям Петербурга назвали основные симптомы, свидетельствующие о наличии туберкулеза.