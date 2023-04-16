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Стоматолог назвал плюсы и минусы отбеливания зубов

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© Фото: pxhere

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Все чаще людей прибегают к отбеливанию зубов. Визуально это красит лицо, но есть некоторые препятствия, к которым пациенты стоматологического кабинета должны быть готовы.

Стоматолог-имплантолог Дмитрий Тимофеев заметил, что даже легкое осветление эмали преображает улыбку и внешность. При этом отбелить зубы можно несколькими способами, но важно помнить несколько моментов, которые могут не позволить сиюминутно провести процедуру. Об этом со специалистом побеседовал "МК в Питере".

Так, по словам специалиста, всего за одну процедуру зубы становятся светлее на несколько тонов. Желаемую по итогу белизну можно обговорить, при этом, если правильно ухаживать, зубы могут остаться светлыми вплоть до семи лет. Сама процедура не вызывает у пациента боли или дискомфорта.

Тем не менее, есть и минусы у отбеливания, и самый главный, по словам Тимофеева, - это кратковременное повышение чувствительности эмали. Также людям, сделавшим отбеливание, придется придерживаться специальной "белой" диеты в течение нескольких дней после процедуры.

Кроме того, отбеливание не проведут, если есть сколы, трещины или пломбы на фронтальной части зубов. 

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