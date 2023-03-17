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Сомнолог объяснил, почему нельзя сокращать время сна ночью даже на час

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В пятницу, 17 марта, отмечается Всемирный день сна. В связи с этим специалисты Министерства здравоохранения РФ рассказали о норме отдыха и объяснили, чем грозит ее сокращение для организма.

Сомнолог страны, заведующий отделением медицины сна Первого медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России Михаил Полуэктов рассказал, что в случае сокращения ночного отдыха даже на один час защитные функции организма стновятся слабее. Таким образом, инфекциям становится легче сразить человека. Об этом пишет Brif.

Для улучшения качества сна важно соблюдение режима. Нужно попробовать приучить себя вставать и ложиться примерно в одно и тоже время. Кроме того, специалисты советуют отложить активную деятельность за два часа до сна и плавно погрузить в это состояние. Место, где отдыхает человек, должно быть тихим и без лишних раздражителей.

Напомним, что нормой сна для взрослого человека является семь и более часов в сутки. Молодым людям и людям с хроническими заболеваниями может быть рекомендовано отдыхать 9 часов и более. Только небольшой процент граждан чувствуют себя нормально, поспав всего шесть часов и менее.

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