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С начала года в больницу имени Боткина петербуржцы уже успели завести 20 клещей

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Городской вирусологический центр Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Петербурге принял первых с начала года пациентов с клещами. В 20% случаев у насекомых зафиксировали боррелиоз.

В пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга 13 апреля рассказали, что на территории Культурной столицы начался сезон клещей. На настоящий момент специалисты больницы имени Боткина уже успели обследовать 20 насекомых, четыре из которых оказались переносчиками боррелиоза. 

Горожанам напомнили, что при укусе клеща можно обратиться в травматологический пункт, где насекомое снимут, а затем отправят на исследование. Также помощь можно получить в поликлинике больницы имени Боткина на площадке "Пискаревский, 49" и в приемном отделении больницы на площадке "Миргородская, 3". 

Уточняется, что иногда клеща можно снять самостоятельно, но соблюдая при этом правила. После всех мероприятий насекомое необходимо отправить на лабораторное исследование. Однако без самого пациента клещей на исследование не возьмут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ветеринар перечислила эффективные и не очень методы защиты домашних питомцев от клещей. 

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