Петербуржцам объяснили, почему притягивают "вредные" продукты

Чаще всего, когда человек чем-то расстроен, он может испытывать потребность съесть что-нибудь сладкое, жирное или соленое. По мнению специалистов, этому есть вполне простое объяснение.

Так, в Роспотребнадзоре объяснили, что чаще всего людей тянет к "вредной" пище, когда организм устал и истощен. При этом мозг делает выбор в пользу калорийной. Истоки этой привычки пошли еще издавна, когда проблемой был голод, поэтому, получая доступ к источнику калорий, организм старается запасти энергию на будущее. Об этом пишет "МК в Питере".

Также, по мнению специалистов, "вредные" продукты действуют на организм как наркотик, - в мозгу активируются зоны удовольствия. Чем больше соли, сахара и жира встречается в рационе, тем сложнее от них отказаться.

Важно, что удовольствие складывается из совокупности всех вредных продуктов. По мнению специалистов, нужно употреблять соль, сахар и жир в умеренном количестве.