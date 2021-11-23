В Петербурге могут ввести выплаты для привившихся от COVID-19 пенсионеров

В Смольном обсуждают идею введения поощрительных выплат для пенсионеров, прошедшим процедуру вакцинации от коронавируса. Об этом 23 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности председателя городского комитета по социальной политике Елену Фридрикову.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее сообщил о поступившем к нему обращении со стороны «ветеранской общественности». В нем пенсионеры предложили главе города ввести дополнительные денежные выплаты для горожан старше 60 лет, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

«Мы проработали этот вопрос совместно с комитетом по здравоохранению. Если мы будем поддерживать материально всех граждан старше 60 лет, то на это необходимы дополнительные средства более 2 миллиардов рублей, если мы начнем поддерживать граждан старше 65 лет – 1,769 миллиарда рублей», — прокомментировала новость Фридрикова.