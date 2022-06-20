Глава Роспотребнадзора Попова уточнила рекомендации по ревакцинации от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что менять временные интервалы в рекомендациях по ревакцинации против COVID-19 пока не планируется.

По ее словам, сейчас есть возможность привиться от коронавируса в нужный срок, и сделать это нужно перед наступлением зимы. Попова уточнила, что это является рекомендацией для всех. Об этом сообщает РИА Новости.

В России планируется сохранить рекомендации по ревакцинации от коронавирусной инфекции каждые шесть месяцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев призвал пройти повторную вакцинацию председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. . По его словам, в городе снизился коллективный иммунитет к инфекции. Он уверен, что вирус еще не побежден.