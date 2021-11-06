За сутки 5 658 петербуржцев прошли полный цикл вакцинации

За минувшие сутки цикл вакцинации от COVID-19 завершили 5 658 жителей Санкт-Петербурга. В общей сложности первично вакцинированы уже 1 806 029 горожан, то есть примерно 2/3 населения города. Такими темпами через неделю Петербург сможет достичь отметки в 2 млн вакцинированных от коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, на сегодняшний день привиться от коронавируса можно в 177 пунктах.

После появления новостей о введении обязательного QR-кода для входа в музеи, заведения общепита и другие места развлечения и досуга жители Петербурга бросились вакцинироваться.