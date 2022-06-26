В Петербурге на 22% выросли цены на загородные дома

По всей России стоимость покупки жилья за чертой города увеличилась на 23% за 2022 год. Лидером по росту цен на загородные дома стал Краснодар — купить дачу там стало дороже на 30,2%.

Цена на покупку загородных домов рекордно поднялась за 2022 год. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Так, одной из причин стремительного роста послужило увеличение цен на строительные материалы. Высокая стоимость квартир в городах привела к всплеску спроса покупателей на жилье за чертой города.

В Краснодарском крае цена на загородные постройки выросла на

30,2% по сравнению с маем 2021 года. Второе место разделили Москва и Ростов-на-Дону — там цены увеличились на 30,1%. Третье место занял Новосибирск с ростом цен на загородную недвижимость на 29,6%.

В Петербурге стоимость покупки жилья за чертой города в 2022 году увеличилась на 22,4% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в апреле 2022 года на 7,6% подорожали новостройки в спальных районах Петербурга.