В апреле на 7,6% подорожали новостройки в спальных районах Петербурга

В спальных районах Петербурга стоимость квадратного метра достигла отметки в 254 тысячи рублей. За год "квадрат" подоражал на 45,6%. Жилье продолжает дорожать, несмотря на то, что спрос сокращается. Среди рекордсменов - Красногвардейский и Калининский районы. Как сообщает "НСП", там за год цены подросли более чем на 80%.

Отмечается, что одной из причин является торможение с выводом новых проектов, а также "вымывание" недорогих вариантов в действующих. Поддержанию большого уровня цен в новостройках также помогает сокращение конкуренции со стороны "вторички" - значительную часть покупателей отсекает ипотека от 17% годовых. Третьим фактором стал запуск совместных акций с банками, где застройщики субсидируют ипотеку за счет увеличения стоимости лота.

Самым дорогим "спальником" остается намыв Васильевского острова. Там один квадратный метр стоит более 300 тысяч рублей.