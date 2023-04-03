В Петербурге новый владелец планирует застроить землю завода "Компрессорный комплекс"

В Санкт-Петербурге крупный застройщик купил имущество обанкротившегося НАО "Компрессорный комплекс", расположенного на проспекте Обуховской Обороны, 51. Компания планирует застроить территорию.

В понедельник, 3 апреля, стало известно о том, что холдинг Setl Group стал победителем на торга по продаже имущества завода. Компания за 236,2 млн рублей получила здание бизнес-центра площадью 7,3 тыс. “квадратов” и 0,16 га земли. Цена оказалась на 101 млн рублей меньше стартовой. Об этом сообщает "Ъ-СПб" со ссылкой на федеральный реестр сведений о банкротствах.

Отмечается, что на месте бизнес-центра компания планирует построить жилой комплекс. Также рассматриваются варианты перевода здания под современный офисный или торговый центр.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что площадки обанкротившегося Головного завода в Обухово выставят на продажу за 1,13 миллиарда рублей. Если не поступит заявок, то стоимость объекта может быть уменьшена.