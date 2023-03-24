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В Кировском районе Петербурга "Балтийский морской центр" хотят продать за 1,25 миллиарда рублей

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© Фото: pxhere

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Петербургский БЦ "Балтийский морской центр", расположенный в Кировском районе, планируют продать новому владельцу за 1,25 миллиарда рублей.

Здание на 13,2 тысяч квадратных метров расположено на Межевом канале, 5, лит. АХ. "Балтийский морской центр" был построен в 1979 году для Балтийского морского пароходства и Морского торгового порта. Сейчас его выставили на продажу за 1,25 миллиарда рублей, что, по мнению аналитиков, может быть не очень привлекательным для приобретателей бизнес-объектов класса С, учитывая расположение БЦ. 

Как пишет АБН, в настоящее время здание почти полностью заполнено арендаторами. Среди них много организаций, которые связаны с портовой деятельностью. Отмечается, что из-за падения грузооборота петербургского порта компании нередко проводят реструктуризацию.

 

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