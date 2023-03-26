За три года девелоперы Петербурга приобрели почти 3 тысячи га земли на 174 млрд рублей

Девелоперы Северной столицы за последние годы потратили 174 миллиарда рублей на приобретение земли, однако ситуация на рынке может поменяться с принятием Генплана Петербурга.

В общей сложности за 174 миллиарда рублей в течение трех лет было приобретено около 2,8 тысяч га земли. При этом на агломерации приходится около 10-15 тысяч гектаров. Важно заметить, что во владении отдельных застройщиков более десяти лет находятся некоторые приобретенные участки, поэтому они не попадают в общую отчетность. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Известно, что на сегодняшний день самым крупным землевладельцем в Петербурге является холдинг Setl Group. На втором месте расположилась "СПб Реновация", а за ней - "Группа ЛСР".

Эксперты предполагают, что ситуацию на строительном рынке поменяет принятие Генерального плана развития города, который может быть реализован с осени 2023 года.