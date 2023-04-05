На улице Правды в Петербурге продают историческую типографию за 412 млн рублей

В Петербурге выставлены на торги здание и территория АО "Типография № 12 им. М. И. Лоханкова". Начальную цену объекта оценили в 412 миллионов рублей.

Здание исторической типографии расположено на улице Правды, 15. Известно, что в настоящее время на предприятии трудятся 74 работника, но функционировало оно еще со времен Петра I.

В том виде, в котором есть сейчас, здание предстало в 1887–1889 годах. Теперь оно может перейти новому владельцу за 412 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте ГИС "Торги".

Помимо самого здания в лот также входит и земельный участок на 0,46 га.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские власти могут выставить на торги дворец Кушелева–Безбородко на Гагаринской улице в Центральном районе для привлечения инвесторов.