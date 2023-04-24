В Петербурге аренда квартир стала дешевле почти на 2%

В Санкт-Петербурге за месяц упали цены на съемное жилье. По данным экспертов, стоимость аренды снизилась почти на 2%.

Несмотря на то, что в городе на Неве снять квартиру стало дешевле, по России этот показатель подрос. По мнению специалистов, такая тенденция связана с тем, что собственники решили заняться продажей недвижимости, которую раньше предоставляли в аренду. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что по стране цены на съемное жилье подросли сразу на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ЦИАН считают, что в Петербурге, напротив, стоимость аренды будет снижаться в течение еще некоторого времени.

Так, средняя стоимость съемной однокомнатной квартиры в Северной столице упала на 1,9%. Чтобы арендовать такое жилье в черте города можно отдать в среднем около 26,3 тысяч рублей за месяц.

При этом средняя стоимость аренды "однушки" по России составляет примерно 21,1 тысячу рублей в месяц.