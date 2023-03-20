Предприниматель Водопьянов застроит недвижимостью 25 Га в Марьино

Предприниматель Игорь Водопьянов возведет индустриальный парк в Марьино на землях "Ленптицепрома". Новая недвижимость, включая АЗС, охватит 25,8 гектара между Ропшинским шоссе и Канатным переулком.

В Санкт-Петербурге стартовало согласование проекта строительства индустриального парка в Марьино, на создание которого, по оценкам экспертов, выделят около 16 миллиардов рублей. Работы проведет компания бизнесмена Игоря Водопьянова. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Планируется, что на указанных территориях будет возведено 277,3 тысяч "квадратов" недвижимости и АЗС. Также проектом предусмотрены магазины, склады и производства, при этом большую часть от нового парка отдадут под производственную деятельность. Так, из 25,8 га 13,96 га отйдет под производства, а еще 3,62 га приспособят под магазины и склады.

Застроить территорию хотели еще с конца 90-х годов, но ситуацию усложнили проблемы с администрацией района. Уточняется, что проект планировки Водопьянов согласовывал на протяжении четырех лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на Васильевском острове может появиться новое жилье, которое планируют возвести на территории бывшего эскалаторного завода имени Котлякова.