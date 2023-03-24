В центре Петербурга стало в полтора раза больше офисов без арендаторов

В Центральном районе Северной столицы с начала года увеличилось количество пустых офисов. Совершенно иная ситуация наблюдается в Московском районе, где арендаторы наоборот стали использовать больше помещений для работы.

Арендаторы с начала 2023 года оставили свободными в полтора раза больше офисов, располагающихся в центре Петербурга. Популярностью, как правило, перестали пользоваться офисы класса А. Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию консалтинговой компании NF Group.

За первые три месяца общая площадь свободных офисов дорогого сегмента в центре Культурной столицы увеличилась на семь процентов и достигла 161 "квадрата".

В Московском районе, наоборот, количество пустых офисов сократилось на 36%. Количество свободных помещений класса А тут уменьшилось больше чем на треть.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что ФНС попросила жителей Петербурга, сдающих квартиры в аренду, предоставить в ведомство декларации о доходах за несколько предыдущих лет.