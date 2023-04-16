В Петербурге с начала года выставленных на продажу апартаментов стало больше на 26%

С начала 2023 года в Петербурге стало больше апартаментов, выставленных на продажу. Предложений стало больше на четверть.

За первый квартал текущего года число апартаментов, выставленных на продажу в Петербурге, увеличилось на 26 % по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Об этом пишет dp.ru со ссылкой на пресс-службу консалтинговой компании NF Group в Петербурге.

В настоящее время в свободном предложении пребывают 5,5 тысячи лотов общей площадью 200 тысяч квадратных метров. По статистическим данным, в продаже находятся семь комплексов апартаментов, при этом доля сервисных юнитов уменьшилась до 54%.

В тоже время аналитики отмечают, что в совокупности объем нового предложения составил всего 280 лотов. Такая цифра стала самым низким показателем начала года за последние пять лет.

Напомним, что сервисные апартаменты предназначены для сдачи недвижимости в аренду, а несервисные, как правило, приобретаются для личного пользования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за первые три месяца петербургским застройщикам удалось реализовать 630 помещений. С начала года спрос на апартаменты значительно увеличился.