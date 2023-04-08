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В Петербурге за 2023 год уже успели сдать более одного миллиона "квадратов" жилья

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© Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

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С начала текущего года на территории Северной столицы ввели в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья.

Таким образом, за 2023 год уже удалось реализовать 297 домов на 24 719 квартир в 12 районах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Известно, что лидером по вводу жилья стал Приморский район, где в первом квартале застройщики ввели в эксплуатацию 6 611 квартир. Их общая площадь превысила 291 тысячу "квадратов". 

Чуть меньше ввели в эксплуатацию жилья в Красногвардейском районе. Здесь девелоперы смогли реализовать более 163 тысяч квадратных метров жилья, или 53 63 квартиры. Замыкает тройку лидеров Красносельский район, где было сдано 37 59 квартир.

Отмечается, что с начала года застройщики смогли сдать в эксплуатацию 44 объекта общегражданского назначения. В частности, спортивные объекты, ресторан, объекты здравоохранения и прочее. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за месяц продажи квартир в петербургских новостройках снизились на треть. В марте стало известно, что девелоперы смогли реализовали всего 2 353 квартиры и апартаментов, что на 33% меньше результатов января 2023 года.

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