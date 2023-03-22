В Петербурге подскочил спрос на мебелированные квартиры от застройщика

В Петербурге вырос спрос на приобретение жилья с мебелью. В прошлом году таких квартир было продано более двух тысяч.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, на сегодняшний день в городе на Неве купить квартиру предлагают 28 проектов. Крупные застройщики, в число которых входит Setl Group, КВС, «Ленстройтрест», предлагают приобрести квартиры с мебелью в своих строящихся домах.

Отмечается, что за первое полугодие прошлого года число граждан, желающих купить жилье с предметами интерьера, выросло в три раза. Всего за 2022 год такого типа жилья было продано более двух тысяч объектов.

Участники рынка сообщают, что количество покупателей, желающих курить квартиры с мебелью в “эконом” сегмента подлетело почти до 80%.

Ранее мы также писали, что за год, с момента появления льготной IT-ипотеки, ее воспользовались 735 петербуржцев. Всего в России выдали более 7,6 тысяч кредитов в рамках льготной IT-ипотеки.