  • 13 Декабрь 2021
USD 14.12.2021 73.4107 -0.1952
USD ММВБ 14:23 73.4104  
EUR 14.12.2021 82.8660 -0.2498
EUR ММВБ 14:23 82.6992  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».

Темы дня

13 Декабря 2021, 14:52

Алексей Роменович Тайчер — управленец и предприниматель. В прошлом — топ-менеджер государственных и частных компаний. Сегодня — совладелец крупных операторов подвижного состава и железнодорожных перевозчиков.

Стальная колея — карьера и бизнес предпринимателя Алексея Тайчера

В 24 года он стал топ-менеджером крупной компании, позднее построил карьеру в госкомпании. Но в итоге сделал выбор в пользу собственного бизнеса. Сегодня он совладелец предприятий, в числе которых крупнейшие перевозчики и арендодатели подвижного состава.

Начало карьеры в бизнесе

Предприниматель родом из Санкт-Петербурга. В 2000 году он окончил Петербургский государственный университет путей сообщения. В 2003 году — бизнес-школу International Management Institute of St Petersburg по программе MBA в области финансов.

В железнодорожный бизнес пришел еще студентом, начав в 1998 году с должности помощника финансового директора в ЗАО «Евросиб СПБ». Это многопрофильное предприятие, среди направлений деятельности которого была и логистика.

В 2003 году получил должность заместителя гендиректора по развитию в ООО «Концерн «Союзвнештранс» — крупной логистической компании, основанной еще в 1959 году. На новом месте проявил себя как антикризисный менеджер, успешно реализовав ряд проблемных активов концерна.

Топ-менеджер

В 2005 году Тайчера пригласили занять пост советника первого вице-президента РЖД. В госхолдинге он принимал участие в решении задачи государственной важности — разработке Целевой модели рынка грузоперевозок, она стала основой для проведения реформ отрасли.

С 2007 по 2012 год в качестве заместителя гендиректора принимал участие в создании и развитии дочернего общества РЖД — ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК). К 2011 году предприятие стало крупнейшим железнодорожным грузоперевозчиком в России.

Другое дочернее общество РЖД — АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК) предприниматель вывел из глубокого кризиса. За три года Алексею Тайчеру удалось увеличить парк подвижного состава до 130 тысяч единиц, а годовую прибыль — до 21 млрд рублей.

Собственный бизнес

В 2012 году АФК «Система» Владимира Евтушенкова в ходе приватизации приобрела АО «СГ-Транс», занимавшееся транспортировкой и хранением сжиженных углеводородных газов (СУГ). Консультированием представителей «Системы» и организацией сделки занимался Алексей Тайчер. Он же возглавлял «СГ-Транс» в последующие три года. Новая управленческая команда смогла эффективно реорганизовать бизнес и активы. Основным направлением деятельности «СГ-Транс» была определена транспортировка СУГ. Ряд объектов недвижимости, а также сеть автозаправочных станций и топливных баз были выведены из структуры активов. Это позволило холдингу Евтушенкова вернуть часть затрат, понесенных при покупке «СГ-Транс», а также увеличить количество цистерн в управлении. По итогам 2013 года предприятие продемонстрировало рост чистой прибыли на 178%.

В 2013 году менеджмент «СГ-Транс» выкупил 50% акций предприятия. В 2016 году АФК «Система» продала остальные 50% акций спецперевозчика и вышла из бизнеса. Как следует из новостей, посвященных обзору рынка ж/д перевозок, в июле 2021 года АО «СГ-Транс» занимало лидирующие позиции в России по объемам транспортировки СУГ и наливной химии.

В 2019 году Алексей Тайчер, используя заемные средства, приобрел ПАО «ТрансФин-М». На базе активов компании был создан оператор подвижного состава — ООО «Атлант». Позже в число акционеров предприятия вошла корпорация развития ВЭБ. РФ. За два года оператор нарастил парк подвижного состава до 60,9 тысячи единиц. По ряду показателей «Атлант» входит в число крупнейших российских перевозчиков и арендодателей подвижного состава. По количеству крытых вагонов компания занимает второе место, а по парку в собственности — четвертое. Клиентами «Атланта» являются более 300 грузоотправителей, представляющих различные отрасли экономики.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»
    19.11.21
    Как защитить бытовую технику от колебаний напряжения?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram