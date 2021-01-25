Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».

Алексей Роменович Тайчер — управленец и предприниматель. В прошлом — топ-менеджер государственных и частных компаний. Сегодня — совладелец крупных операторов подвижного состава и железнодорожных перевозчиков.

Стальная колея — карьера и бизнес предпринимателя Алексея Тайчера

В 24 года он стал топ-менеджером крупной компании, позднее построил карьеру в госкомпании. Но в итоге сделал выбор в пользу собственного бизнеса. Сегодня он совладелец предприятий, в числе которых крупнейшие перевозчики и арендодатели подвижного состава.

Начало карьеры в бизнесе

Предприниматель родом из Санкт-Петербурга. В 2000 году он окончил Петербургский государственный университет путей сообщения. В 2003 году — бизнес-школу International Management Institute of St Petersburg по программе MBA в области финансов.

В железнодорожный бизнес пришел еще студентом, начав в 1998 году с должности помощника финансового директора в ЗАО «Евросиб СПБ». Это многопрофильное предприятие, среди направлений деятельности которого была и логистика.

В 2003 году получил должность заместителя гендиректора по развитию в ООО «Концерн «Союзвнештранс» — крупной логистической компании, основанной еще в 1959 году. На новом месте проявил себя как антикризисный менеджер, успешно реализовав ряд проблемных активов концерна.

Топ-менеджер

В 2005 году Тайчера пригласили занять пост советника первого вице-президента РЖД. В госхолдинге он принимал участие в решении задачи государственной важности — разработке Целевой модели рынка грузоперевозок, она стала основой для проведения реформ отрасли.

С 2007 по 2012 год в качестве заместителя гендиректора принимал участие в создании и развитии дочернего общества РЖД — ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК). К 2011 году предприятие стало крупнейшим железнодорожным грузоперевозчиком в России.

Другое дочернее общество РЖД — АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК) предприниматель вывел из глубокого кризиса. За три года Алексею Тайчеру удалось увеличить парк подвижного состава до 130 тысяч единиц, а годовую прибыль — до 21 млрд рублей.

Собственный бизнес

В 2012 году АФК «Система» Владимира Евтушенкова в ходе приватизации приобрела АО «СГ-Транс», занимавшееся транспортировкой и хранением сжиженных углеводородных газов (СУГ). Консультированием представителей «Системы» и организацией сделки занимался Алексей Тайчер. Он же возглавлял «СГ-Транс» в последующие три года. Новая управленческая команда смогла эффективно реорганизовать бизнес и активы. Основным направлением деятельности «СГ-Транс» была определена транспортировка СУГ. Ряд объектов недвижимости, а также сеть автозаправочных станций и топливных баз были выведены из структуры активов. Это позволило холдингу Евтушенкова вернуть часть затрат, понесенных при покупке «СГ-Транс», а также увеличить количество цистерн в управлении. По итогам 2013 года предприятие продемонстрировало рост чистой прибыли на 178%.

В 2013 году менеджмент «СГ-Транс» выкупил 50% акций предприятия. В 2016 году АФК «Система» продала остальные 50% акций спецперевозчика и вышла из бизнеса. Как следует из новостей, посвященных обзору рынка ж/д перевозок, в июле 2021 года АО «СГ-Транс» занимало лидирующие позиции в России по объемам транспортировки СУГ и наливной химии.

В 2019 году Алексей Тайчер, используя заемные средства, приобрел ПАО «ТрансФин-М». На базе активов компании был создан оператор подвижного состава — ООО «Атлант». Позже в число акционеров предприятия вошла корпорация развития ВЭБ. РФ. За два года оператор нарастил парк подвижного состава до 60,9 тысячи единиц. По ряду показателей «Атлант» входит в число крупнейших российских перевозчиков и арендодателей подвижного состава. По количеству крытых вагонов компания занимает второе место, а по парку в собственности — четвертое. Клиентами «Атланта» являются более 300 грузоотправителей, представляющих различные отрасли экономики.