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Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»

Темы дня

Приглашаем Вас принять участие в конференции «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021», приуроченной к 20-летию Агентства Бизнес Новостей.

Дата: 24 ноября 2021 г.

Место: Гранд отель Эмеральд (Суворовский пр., 18)

Время: c 14:00 до 20:00

Регистрация: https://project1358979.tilda.ws/regabn

Формат мероприятия

Офлайн, до 100 чел.

Мероприятие, состоящее из 2 частей с перерывом на кофе-брейк.

Общая продолжительность мероприятия с 14:00 до 20:00.

По окончании деловой части праздничный фуршет по случаю 20-и летия Агентства Бизнес Новостей.

Аудитория

Представители органов гос. власти Санкт-Петербурга, собственники и владельцы компаний, топ-менеджмент, руководители департаментов PR, GR, рекламы и маркетинга российских и международных компаний Санкт-Петербурга, директора по развитию, представители юридических, IT – компаний, аудиторские компании, аналитики, профильные ассоциации и союзы, представители СМИ.

В фокусе обсуждения

  • АБН: 20 лет российского бизнеса (подведение итогов 20 лет по разным отраслям).
  • Цифровые трансформации бизнеса: Истории успеха.

Среди спикеров

Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Санкт-Петербурга, Администрация Санкт-Петербурга
Виктория Егоренко, генеральный директор, Molinos
Александра Калюжина, коммерческий директор, МК в Питере/Медиаковоркинг
Сергей Корнеев, председатель, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
Кирилл Саськов, адвокат, руководитель корпоративной и арбитражной практики, Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры»
Кирилл Соловейчик, председатель, Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра, Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость»
Дмитрий Чернейко, председатель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Владимир Маринович, бизнес-ангел, эксперт по цифровой трансформации бизнеса, сооснователь и совладелец, «Электроопт»
Денис Котов, основатель и совладелец, «Буквоед»
Дмитрий Панов, Депутат Законодательного Собрания СПб,
Председатель СПб регионального отделения Общероссийской общественной организации Деловая Россия
Виталий Свидовский, генеральный директор, сеть ресторанов «Теремок»
Виталий Шеверда, сооснователь и генеральный директор, сеть коттеджей «Сова»

Бесплатно, при условии обязательной регистрации / (аккредитации)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ здесь

Если Вы заинтересованы выступить возможным спикером, партнером, инфопартнером, делегатом: events@abnews.ru , +7 (911) 259-43-55, Ксения Чирица

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