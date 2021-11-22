Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»

Специалисты нашли в сосисках из магазинов Петербурга камедь и куриную ДНК

54 новых газовых автобуса появятся в Петербурге в 2021 году

В Санкт-Петербурге появятся два государственных приюта для кошек и собак

Беглов возложил цветы в память о погибших в блокаду

Власти рассказали, почему "краб" и "креветка" на проспекте Славы останутся

В Петербурге отменят все шествия и митинги на 1 мая

За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 850 человек с “ковидом”

За неделю в Петербурге выявили грубые нарушения эпиднорм в 12 торговых точках

Пособия и пенсии с 1 июля можно будет получить без карты “Мир”

Молния в ночь на 26 июня дважды попала в ЛЭП

Для льготников и очередников в Петербурге закупят новое жилье на 2,3 млрд рублей

В Петербурге планируется привить от коронавируса более 600 тыс. трудовых мигрантов

В храме Спас на Крови и Исаакиевском соборе вводят ограничения из-за «ковида»

За сутки в Петербурге от COVID скончались около 100 человек

С 28 июля в районе Крестовского острова будет перекрыто движение

С 26 по 28 июля Комтранс будет проверять нарушение правил стоянки и остановки на улицах Петербурга

На Тихорецком изменят движение трамваев на два дня

Весной 2022 года в Петербурге начнут работать 2,7 тысяч новых автобусов

Беглов подписал новые постановления о выплатах и субсидиях для спортсменов

С 23 по 27 августа в тоннеле петербургской дамбы будут проводиться ремонтные работы

С 1 июля 2022 года ЖКХ в Петербурге поднимут на 3,5%

На блогера Илью Варламова петербуржец подал иск в суд о защите чести и достоинства

Синоптик рассказал петербуржцам, какая погода ждет их в сентябре

В Петербурге ГАТИ впервые забрали на штрафстоянку машины, припаркованные во дворах

Полицейские не подтвердили информацию о сброшенном электросамокате с Яхтенного моста

В Петербурге обнаружили нелегальные курсы по подготовке к ЕГЭ

Лето 2021 года стало самым жарким за всю историю наблюдений

Петербуржцы смогут пересаживаться с метро на транспорт по специальному тарифу в 2022 году

В День знаний вход в Ленинградский зоопарк для школьников будет бесплатным

Беглов побывал на открытии первого в Петербурге парка для автобусов на газомоторном топливе

Петербург не выполнил план по достижении 60% привитых от COVID-19 к осени

В Кудрово преступник с пистолетом ограбил СберБанк почти на 1,5 млн рублей

Юрия Багрова, кандидата в Заксобрание Петербурга от «Яблока» задержали около метро «Озерки»

В Петербурге полицейские провели рейды в этнических кафе после двух драк

В Петербурге в июле 2022 года откажутся от самого опасного вида транспорта

В Петербурге возбудили более 3,4 тыс. уголовных дел на мигрантов

Отопление в домах Петербурга включат не раньше конца сентября

В Петербурге 8 сентября объявят минуту молчания в память о жертвах блокады

В аэропорту Пулково уже неделю живёт русский итальянец, который учится в Петербурге

В Петербурге в закрытом для СМИ режиме пройдут похороны главы МЧС

В Петербурге задержали мужчину, который заманил к себе в квартиру 10-летнюю девочку

В квартире Петербурга обнаружили труп девушки с пакетом на голове и ремнем на шее

За сутки в Петербурге с COVID-19 госпитализировали 208 человек

Прокуратура проводит проверку по жестокому обращению с ребенком в больнице

Комтранс объяснил, как петербуржцы могут обжаловать штрафы за парковку

В Курортном районе в результате возгорания автобуса погиб один человек

В Петербурге водителю соцтакси грозит лишение свободы за нападение на пенсионерку

«Единая Россия» не смогла набрать более 50% на выборах в Госдуму

Неделя в Петербурге начнется без осадков, но с похолоданиями

За время пандемии в Петербурге 2767 беременных заболели COVID-19

Кандидат Вишневский заявил, что будет судиться за результаты выборов в Госдуму и Заксобрание

На семи участках в Петербурге отменили результаты голосования в Госдуму

В Петербурге сотрудника полиции задержали по делу о мошенничестве

В Красносельском районе водитель сбил женщину на переходе и скрылся с места происшествия

С 27 по 30 сентября ограничат движение в тоннеле петербургской дамбы

Один из старейших трамвайных парков Петербурга празднует день рождения

В ночь на 27 сентября на проспекте Непокоренных мотоциклист сбил велосипедиста

Петербурженка отсудила у больницы более 1 млн рублей за смерть матери от рака

Выбор нового председателя в ЗакС может вызвать конфликт со Смольным

В девятиэтажке на Освобождения упал лифт, в котором прыгали подростки

Две школьницы попали под колеса машины на проспекте Ветеранов

Выход со станции метро «Театральная» на площадь строить не будут

Комздрав не видит проблемы в сломанном аппарате КТ в Покровской больнице

На станциях «Балтийская» и «Василеостровская» могут открыть второй вестибюль

В Павловске в аварии с участием Porsche и KIA серьезно пострадала девушка

На сервисе для сообщений о фальсификации участия в выборе УК больше 100 обращений от петербуржцев

Суд отменил постановление об аресте петербуржца Александра Земченкова, который обвиняется в убийстве жены

В Ленинградской области откроется первый приют для бездомных от «Ночлежки»

Число нарушений ПДД В Петербурге сократилось в два раза после появления комплексов фиксаций

Автобусы и троллейбусы теперь будут контролировать выезд на выделенные полосы

В Финляндии возобновил работу пункт пропуска для скоростных поездов в Россию

С начала года за курение в неположенных местах петербуржцев оштрафовали на 850 тысяч рублей

В Петербурге поймали студентов, подозреваемых в стрельбе у Петровского колледжа

В Петербурге предпринимателям предложили выбрать между QR-кодами и полным закрытием

Стало известно, какие магазины будут работать во время локдауна в Петербурге

С 8 ноября в Петербурге вводят запрет на работу ресторанов и кинотеатров после 23:00

«Спутник Лайт» теперь для ревакцинации и для петербуржцев, переболевших COVID-19

СК возбудил дело о гибели 10-летнего мальчика, который утонул в Ленобласти

Смертность от COVID-19 подскочила в Петербурге до максимума с 22 июля

Водитель маршрутки изнасиловал двух петербурженок за гаражами у метро «Лесная»

Петербург предлагают украсить к Новому году в едином стиле

Стало известно, кто заявил в полицию на полуголую блогершу у Исаакиевского собора

Почти половина петербуржцев ни разу не вакцинировались от коронавируса

341 петербуржец с коронавирусом и пневмонией попал в больницу за сутки

В Подмосковье для борьбы с COVID-19 отправят отряд военных медиков Петербурга

В Петербурге заблаговременно устанавливают таблички о запрете выхода на лед

Эксперты рассказали, как сэкономить при смене летней резины на зимнюю

В Ленобласти неделя начнется с морозов и снегопада

Станцию «Туристская» могут начать строить в следующем году

В центре Петербурга третий день заблокирована Большая Конюшенная улица

С 16 ноября в Петербурге запрещено выходить на лед

В Петербурге не станут вводить QR-коды в общественном транспорте

Гостиный двор в Петербурге украсили к Новому году

В Петербурге снова госпитализировали более 400 пациентов с коронавирусом за сутки

С начала года в АО «ЛОЭСК» отремонтировано более 40 км линий электропередачи

Специалисты нашли в сосисках из магазинов Петербурга камедь и куриную ДНК

54 новых газовых автобуса появятся в Петербурге в 2021 году

В Санкт-Петербурге появятся два государственных приюта для кошек и собак

Беглов возложил цветы в память о погибших в блокаду

Власти рассказали, почему "краб" и "креветка" на проспекте Славы останутся

В Петербурге отменят все шествия и митинги на 1 мая

За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 850 человек с “ковидом”

За неделю в Петербурге выявили грубые нарушения эпиднорм в 12 торговых точках

Пособия и пенсии с 1 июля можно будет получить без карты “Мир”

Молния в ночь на 26 июня дважды попала в ЛЭП

Для льготников и очередников в Петербурге закупят новое жилье на 2,3 млрд рублей

В Петербурге планируется привить от коронавируса более 600 тыс. трудовых мигрантов

В храме Спас на Крови и Исаакиевском соборе вводят ограничения из-за «ковида»

За сутки в Петербурге от COVID скончались около 100 человек

С 28 июля в районе Крестовского острова будет перекрыто движение

С 26 по 28 июля Комтранс будет проверять нарушение правил стоянки и остановки на улицах Петербурга

На Тихорецком изменят движение трамваев на два дня

Весной 2022 года в Петербурге начнут работать 2,7 тысяч новых автобусов

Беглов подписал новые постановления о выплатах и субсидиях для спортсменов

С 23 по 27 августа в тоннеле петербургской дамбы будут проводиться ремонтные работы

С 1 июля 2022 года ЖКХ в Петербурге поднимут на 3,5%

На блогера Илью Варламова петербуржец подал иск в суд о защите чести и достоинства

Синоптик рассказал петербуржцам, какая погода ждет их в сентябре

В Петербурге ГАТИ впервые забрали на штрафстоянку машины, припаркованные во дворах

Полицейские не подтвердили информацию о сброшенном электросамокате с Яхтенного моста

В Петербурге обнаружили нелегальные курсы по подготовке к ЕГЭ

Лето 2021 года стало самым жарким за всю историю наблюдений

Петербуржцы смогут пересаживаться с метро на транспорт по специальному тарифу в 2022 году

В День знаний вход в Ленинградский зоопарк для школьников будет бесплатным

Беглов побывал на открытии первого в Петербурге парка для автобусов на газомоторном топливе

Петербург не выполнил план по достижении 60% привитых от COVID-19 к осени

В Кудрово преступник с пистолетом ограбил СберБанк почти на 1,5 млн рублей

Юрия Багрова, кандидата в Заксобрание Петербурга от «Яблока» задержали около метро «Озерки»

В Петербурге полицейские провели рейды в этнических кафе после двух драк

В Петербурге в июле 2022 года откажутся от самого опасного вида транспорта

В Петербурге возбудили более 3,4 тыс. уголовных дел на мигрантов

Отопление в домах Петербурга включат не раньше конца сентября

В Петербурге 8 сентября объявят минуту молчания в память о жертвах блокады

В аэропорту Пулково уже неделю живёт русский итальянец, который учится в Петербурге

В Петербурге в закрытом для СМИ режиме пройдут похороны главы МЧС

В Петербурге задержали мужчину, который заманил к себе в квартиру 10-летнюю девочку

В квартире Петербурга обнаружили труп девушки с пакетом на голове и ремнем на шее

За сутки в Петербурге с COVID-19 госпитализировали 208 человек

Прокуратура проводит проверку по жестокому обращению с ребенком в больнице

Комтранс объяснил, как петербуржцы могут обжаловать штрафы за парковку

В Курортном районе в результате возгорания автобуса погиб один человек

В Петербурге водителю соцтакси грозит лишение свободы за нападение на пенсионерку

«Единая Россия» не смогла набрать более 50% на выборах в Госдуму

Неделя в Петербурге начнется без осадков, но с похолоданиями

За время пандемии в Петербурге 2767 беременных заболели COVID-19

Кандидат Вишневский заявил, что будет судиться за результаты выборов в Госдуму и Заксобрание

На семи участках в Петербурге отменили результаты голосования в Госдуму

В Петербурге сотрудника полиции задержали по делу о мошенничестве

В Красносельском районе водитель сбил женщину на переходе и скрылся с места происшествия

С 27 по 30 сентября ограничат движение в тоннеле петербургской дамбы

Один из старейших трамвайных парков Петербурга празднует день рождения

В ночь на 27 сентября на проспекте Непокоренных мотоциклист сбил велосипедиста

Петербурженка отсудила у больницы более 1 млн рублей за смерть матери от рака

Выбор нового председателя в ЗакС может вызвать конфликт со Смольным

В девятиэтажке на Освобождения упал лифт, в котором прыгали подростки

Две школьницы попали под колеса машины на проспекте Ветеранов

Выход со станции метро «Театральная» на площадь строить не будут

Комздрав не видит проблемы в сломанном аппарате КТ в Покровской больнице

На станциях «Балтийская» и «Василеостровская» могут открыть второй вестибюль

В Павловске в аварии с участием Porsche и KIA серьезно пострадала девушка

На сервисе для сообщений о фальсификации участия в выборе УК больше 100 обращений от петербуржцев

Суд отменил постановление об аресте петербуржца Александра Земченкова, который обвиняется в убийстве жены

В Ленинградской области откроется первый приют для бездомных от «Ночлежки»

Число нарушений ПДД В Петербурге сократилось в два раза после появления комплексов фиксаций

Автобусы и троллейбусы теперь будут контролировать выезд на выделенные полосы

В Финляндии возобновил работу пункт пропуска для скоростных поездов в Россию

С начала года за курение в неположенных местах петербуржцев оштрафовали на 850 тысяч рублей

В Петербурге поймали студентов, подозреваемых в стрельбе у Петровского колледжа

В Петербурге предпринимателям предложили выбрать между QR-кодами и полным закрытием

Стало известно, какие магазины будут работать во время локдауна в Петербурге

С 8 ноября в Петербурге вводят запрет на работу ресторанов и кинотеатров после 23:00

«Спутник Лайт» теперь для ревакцинации и для петербуржцев, переболевших COVID-19

СК возбудил дело о гибели 10-летнего мальчика, который утонул в Ленобласти

Смертность от COVID-19 подскочила в Петербурге до максимума с 22 июля

Водитель маршрутки изнасиловал двух петербурженок за гаражами у метро «Лесная»

Петербург предлагают украсить к Новому году в едином стиле

Стало известно, кто заявил в полицию на полуголую блогершу у Исаакиевского собора

Почти половина петербуржцев ни разу не вакцинировались от коронавируса

341 петербуржец с коронавирусом и пневмонией попал в больницу за сутки

В Подмосковье для борьбы с COVID-19 отправят отряд военных медиков Петербурга

В Петербурге заблаговременно устанавливают таблички о запрете выхода на лед

Эксперты рассказали, как сэкономить при смене летней резины на зимнюю

В Ленобласти неделя начнется с морозов и снегопада

Станцию «Туристская» могут начать строить в следующем году

В центре Петербурга третий день заблокирована Большая Конюшенная улица

С 16 ноября в Петербурге запрещено выходить на лед

В Петербурге не станут вводить QR-коды в общественном транспорте

Гостиный двор в Петербурге украсили к Новому году

В Петербурге снова госпитализировали более 400 пациентов с коронавирусом за сутки

На Ленинградской АЭС временно отключили от сети шестой энергоблок

ФГУП «Росморпорт» и ООО «Приморский УПК» подписали соглашение о строительстве крупнейшего перегрузочного комплекса на Балтике

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Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Санкт-Петербурга, Администрация Санкт-Петербурга Виктория Егоренко, генеральный директор, Molinos Александра Калюжина, коммерческий директор, МК в Питере/Медиаковоркинг Сергей Корнеев, председатель, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга Кирилл Саськов, адвокат, руководитель корпоративной и арбитражной практики, Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры» Кирилл Соловейчик, председатель, Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра, Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» Дмитрий Чернейко, председатель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Владимир Маринович, бизнес-ангел, эксперт по цифровой трансформации бизнеса, сооснователь и совладелец, «Электроопт» Денис Котов, основатель и совладелец, «Буквоед» Дмитрий Панов, Депутат Законодательного Собрания СПб, Председатель СПб регионального отделения Общероссийской общественной организации Деловая Россия Виталий Свидовский, генеральный директор, сеть ресторанов «Теремок» Виталий Шеверда, сооснователь и генеральный директор, сеть коттеджей «Сова»

Представители органов гос. власти Санкт-Петербурга, собственники и владельцы компаний, топ-менеджмент, руководители департаментов PR, GR, рекламы и маркетинга российских и международных компаний Санкт-Петербурга, директора по развитию, представители юридических, IT – компаний, аудиторские компании, аналитики, профильные ассоциации и союзы, представители СМИ.

Мероприятие, состоящее из 2 частей с перерывом на кофе-брейк.

Приглашаем Вас принять участие в конференции «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021», приуроченной к 20-летию Агентства Бизнес Новостей.

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