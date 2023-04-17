В Петербурге стали в два раза чаще арендовать офисы, чем год назад

Аренда офисов в Северной столице постепенно набирает популярность. Так, по сравнению с прошлым годом количество арендуемых помещений класса А и B увеличилось в два раза.

С января по март текущего года в Санкт-Петербурге арендовали 31,4 "квадратов" офисных помещений. Спрос на съем и приобретение офисов за первый квартал 2023 года вырос в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает Neva.Today.

Больше всего сделок на аренду офисов заключили компании нефтегазового сектора, - 63%. Еще 9% и 8% съема офисов приходится на IT-сферу и финансовые организации. При этом больше всего сданных в аренду помещений относятся к классу А.

Известно, что раньше в городе не хватало офисных площадей, но теперь ситуация изменилась из-за массовой миграции компаний, которая наблюдалась в 2022 году. По мнению специалистов, ситуация с большим выбором пустующих помещений будет держаться до конца года.