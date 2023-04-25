На проспекте Героев средь бела дня из окна шестого этажа выпал изрезанный местный житель

В Красносельском районе прохожему не посчастливилось стать свидетелем ужасающей картины: рано утром из окна дома на проспекте Героев выпал человек. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, очевидец обратился в экстренные службы около одиннадцати утра 24 апреля. Оказалось, что из окна шестого этажа дома 26, корпус 2 по проспекту Героев выпал мужчина. Позже специалисты установили личность погибшего, который оказался 25-летним местным жителем. На его теле были зафиксированы множественные ранения.

В том же самом доме правоохранители задержали 53-летнего собственника и 61-летнего жильца одной из квартир. Оказалось, что они проживали по соседству с погибшим. Известно, что у 61-летнего задержанного есть несколько судимостей, в частности по статье "Кража". За это злоумышленник в свое время получил наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

После составления протоколов обоих мужчин поместили в СПСЗЛ. Труп направили в морг для установления причины смерти. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Петербурга юный житель Петрозаводска чудом выжил, упав с седьмого этажа.