  • 25 Апрель 2023
USD 26.04.2023 81.5499 +0.2754
USD ММВБ 17:39 81.6629  
EUR 26.04.2023 90.0332 +0.5743
EUR ММВБ 17:39 89.7767  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Ночью в полыхающих гаражах на Удельном, которые тушили более часа, погиб один человек

Автор:


© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Темы дня

В Выборгском районе после пожара на месте, где раньше находились гаражи, спасатели нашли тело человека. До этого с огнем боролись более часа. 

Специалисты узнали о возгорании около половины четвертого ночи 25 апреля. Оказалось, что на Удельном проспекте, 3 горели гаражи. Тушить пожар оперативно отправились три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

К моменту прибытия спасателей огонь охватил три цельнометаллических гаража, площадью 18 "квадратов" каждый, чтобы их потушить понадобилось более часа. 

Около пяти утра огонь устранили. На месте нашли труп человека. В настоящее время причины произошедшего и личность погибшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что двум гражданам понадобилась помощь медиков после пожара, разгоревшегося ночью на Пролетарской улице. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram