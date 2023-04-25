Ночью в полыхающих гаражах на Удельном, которые тушили более часа, погиб один человек

В Выборгском районе после пожара на месте, где раньше находились гаражи, спасатели нашли тело человека. До этого с огнем боролись более часа.

Специалисты узнали о возгорании около половины четвертого ночи 25 апреля. Оказалось, что на Удельном проспекте, 3 горели гаражи. Тушить пожар оперативно отправились три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

К моменту прибытия спасателей огонь охватил три цельнометаллических гаража, площадью 18 "квадратов" каждый, чтобы их потушить понадобилось более часа.

Около пяти утра огонь устранили. На месте нашли труп человека. В настоящее время причины произошедшего и личность погибшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что двум гражданам понадобилась помощь медиков после пожара, разгоревшегося ночью на Пролетарской улице.