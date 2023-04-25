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Наркоторговцы из Ленобласти попались на муляже закладки и получили по 17 лет строгача

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© Фото: Pxhere

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Члены банды, занимавшиеся производством наркотиков в Ленобласти и торговавшие ими через Сеть, отправятся в колонию строго режима. Одна из виновных получила меньший срок с отсрочкой исполнения из-за несовершеннолетия детей.

Ленинградский областной суд вынес приговор пятерым наркоторговцам, занимавшимся производством и сбытом запрещенного вещества в Кингисеппе. Четверо из преступников, мужчины 33-37 лет, отправятся за решетку на 17 лет каждый с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Еще одна злоумышленница, женщина 42 лет, получила 8,5 лет колонии, но из-за маленьких детей отправится туда позже. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что злоумышленники оборудовали свою нарколабораторию под Петербургом, после чего через "даркнет" искали себе клиентов и указывали им тайные места. Известно, что преступники распространяли наркотик на территории Северо-Западного и Южного федеральных округов. 

В ходе обысков правоохранители нашли около 47,5 кг наркотика, а также еще 70 тысяч литров различных запрещенных жидкостей. Для того, чтобы поймать возможных соучастников, специалисты использовали приманку в одном из тайных мест, на что клюнул один из фигурантов уголовного дела, также нашли и администратора нелегального интернет-магазина.

Теперь злоумышленники проведут за решеткой внушительный срок.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ России изъяли более 773 кг запрещенных веществ при попытке ввоза на грузовике из Европы. 

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