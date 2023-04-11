В Петербурге таможенники нашли почти 800 кг наркотиков при попытке ввоза на грузовике из Европы

Таможенники Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ России изъяли более 773 кг запрещенных веществ. Груз стоимостью порядка 350 млн рублей пытались завезти из Европы.

Сотрудникам таможенной службы удалось найти в тайнике грузовика около 7 600 плиток наркотических веществ, которые предназначены для продажи в РФ. Запрещенный товар пытались привезти из стран Евросоюза. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

Отмечается, что стоимость изъятого груза на черном рынке может достигать отметки в 350 миллионов рублей.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Задержаны трое членов международной преступной группы: двое жителей РФ с ВНЖ в Европе и один житель ближнего зарубежья.