Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве женщины на Белградской

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга полицейские нашли в квартире труп женщины с ранением головы. Подозреваемым стал уроженец Тверской области. Его разыскивают.

Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, в среду, 26 апреля, в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее сестра, проживающая по улице Белградская, долгое время не выходит на связь и не открывает дверь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 51-летней женщины с ранением головы. По подозрению в совершении преступления разыскивается 39-летней житель Тверской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили труп мужчины. Сожительница погибшего заявила, что его убили неизвестные. Труп направлен в морг для установления причины смерти.