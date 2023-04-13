Один человек погиб в загоревшемся чердаке жилого дома на Бульваре Новаторов

После пожара в Кировском районе спасатели обнаружили погибшего, который находился на чердаке жилого дома.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило около 8 утра. Уточнялось, что в жилом доме 69 на Бульваре Новаторов горит чердак площадью 40 квадратных метров. На место отправились три машины от МЧС и 15 человек личного состава.

Оказалось, что в пятиэтажной части здания, на чердаке, огонь уже охватил площадь 20 "квадратов". Пламя потушили достаточно быстро, примерно за 40 минут. После произошедшего на месте инцидента нашли погибшего. В настоящее время причины пожара выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ночью 13 апреля в однокомнатной квартире на Стародеревенской улице произошел пожар. В результате помощь понадобилась одному человеку.