После ночного пожара в "однушке" на Стародеревенской одному человеку понадобилась помощь медиков

В ночь с 12 на 13 апреля огонь охватил однокомнатную квартиру в Приморском районе. В результате возгорания пострадал один человек.

Около часа ночи на пульт диспетчера поступило сообщение, что на Стародеревенской улице, 25, корпус 2 полыхает "однушка". На место отправили три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Позже удалось установить, что в квартире площадью 30 "квадратов" огонь разошелся на 7 квадратных метрах кухни. Потушить пламя специалисты смогли в два часа ночи.

В результате произошедшего пострадал один человек, которого после направили в медицинское учреждение. Причины возгорания в настоящий момент выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру собщал, что утром 12 апреля после пожара в автомобиле на проспекте Маршака к медикам отправился один человек.