Утром 12 апреля на проспекте Маршака после пожара в автомобиле к медикам направили одного человека

После пожара в Красногвардейском районе одного человека направили к врачам для получения помощи. Известно, что загоревшийся автомобиль потушили достаточно быстро.

Около 06:24 утра 12 апреля на пульт диспетчеру поступило сообщение о пожаре на проспекте Маршака, он произошел недалеко от дома 3. Оказалось, что вспыхнул Volkswagen.

К моменту прибытия двух машин от МЧС и 10 человек личного состава все сгораемые части машины были полностью уничтожены. Пожар удалось потушить в 06:48, то есть, чуть больше чем за 20 минут.

После инцидента пострадал один человек, которого направили к медикам. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Причины возгорания выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Санкт-Петербурга 10 апреля загорелась трехкомнатная квартира, в результате чего пострадали двое. Им потребовалась медицинская помощь.