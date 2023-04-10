В пожаре на Караваевской пострадали два петербуржца

В Невском районе Санкт-Петербурга в трехкомнатной квартире загорелась обстановка. В результате инцидента пострадали двое. Им потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали.

В понедельник, 10 апреля, в 11:55 поступило сообщение о том, что в доме №26, корпус 1, по улице Караваевская в трехкомнатной квартире в комнате загорелась обстановка на площади 15 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

Отметим, что пожарным удалось потушить возгорание в 12:20. На месте инцидента присутствовали 17 сотрудников экстренной службы.

В ведомстве рассказали, что в пожаре пострадали два человека. Им потребовалась помощь врачей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Курортном районе Санкт-Петербурга после пожара в частном доме были обнаружены два трупа пенсионеров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.