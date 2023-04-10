В частном доме в Петербурге в пожаре погибли два пенсионера

В Курортном районе Санкт-Петербурга после пожара в частном доме были обнаружены два трупа пенсионеров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 9 апреля, в полицию поступила информация о том, что частном доме в одном из поселков Курортного района вспыхнул пожар.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили два трупа в сильно обгоревшем состоянии, из-за чего не представлялось возможности установить их пол и возраст.

Однако владелица дома рассказала, что в здании могли находиться ее знакомые, 76-летний мужчина и его 72-летняя жена, которые присматривали за домом.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в ночь с субботы на воскресенье на Главной улице в Курортном районе спасатели тушили частный дом. В результате на месте пожара обнаружили двух погибших.