В сгоревшем частном доме на Главной улице спасатели обнаружили два трупа

В ночь с субботы на воскресенье на Главной улице в Курортном районе спасатели тушили частный дом. В результате на месте пожара обнаружили двух погибших.

Около половины пятого утра 9 апреля специалистам МЧС поступило сообщение, что на улице Главная загорелось строение с мансардой. Позже выяснилось, что указанный дом, размером 6х6 метров, сгорел полностью.

На месте пожара спасатели обнаружили двух погибших. Второго человека найти удалось не сразу.

Огонь потушили спустя почти полтора часа, - в 05:56 утра. С огнем боролись 3 машины от МЧС и 15 человек личного состава.

В настоящее время причины возгорания и личности погибших уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 8 апреля около 40 человек эвакуировали из многоэтажки на улице Коллонтай после возгорания в восьмикомнатной квартире.