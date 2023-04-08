Почти четыре десятка человек эвакуировали на Коллонтай из-за полыхающей восьмикомнатной коммуналки

В Невском районе Санкт-Петербурга спасатели тушили загоревшуюся коммунальную квартиру. В результате пришлось экстренно эвакуировать около 40 человек.

Примерно в 13:17 дня 8 апреля спасателям поступило сообщение, что в доме 25, корпус 2 на улице Коллонтай горит восьмикомнатная коммуналка. С огнем бороться отправились четыре единицы техники от МЧС и два десятка человек личного состава.

К моменту приезда специалистов огонь уже полностью охватил комнату площадью 20 "квадратов". Тем не менее, с пожаром удалось справиться достаточно быстро, - в 13:49 его ликвидировали.

В ходе мероприятий эвакуировали 37 человек. Причины возгорания и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге почти 3,5 тысячи человек вынужденно покинули девять заведений образования и торговли из-за угрозы минирования.