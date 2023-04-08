Почти 3,5 тысячи человек из заведений образования и торговли эвакуировали в Петербурге из-за угрозы минирования

В Санкт-Петербурге около 3,5 тысяч человек экстренно эвакуировали из-за угрозы минирования. На этот раз под удар попали 600 объектов образования и почти 200 объектов торговли.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 апреля с девяти утра до половины шестого вечера в дежурную часть поступали тревожные сообщения. Первое пришло из школы Красногвардейского района, а второе – от Центрального аппарата федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В общей сложности злоумышленники угрожали взорвать 823 объекта, из которых 652 относятся к сфере образования, а еще 171 - к сфере торговли.

При осмотре объектов взрывчатых веществ и взрывных устройств специалисты не нашли. В ходе проверки из девяти зданий эвакуировали 3 408 человек. Мероприятия по обследованию объектов завершили около восьми вечера.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 3 апреля в Санкт-Петербурге после сообщений о минировании проверили почти две сотни торговых центров и Мариинский театр. В результате опасных предметов найдено не было.