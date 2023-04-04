Около двух тысяч человек эвакуировали после угроз о минировании Мариинки и 171 ТЦ

Накануне, 3 апреля, в Петербурге после сообщений о минировании специалисты проверили почти две сотни торговых центров, а также один театр. В результате осмотра опасных предметов найдено не было.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в этот раз лжеминеры добрались до Мариинского театра. С половины четвертого 3 апреля и почти до семи вечера в экстренные службы с неустановленных номеров поступило семь сообщений о минировании 171 ТЦ. Также об угрозе взрыва с подозрительного адреса написали на почту Мариинского театра. В общей сложности "под удар" попало 172 объекта.

После тщательного осмотра специалистами взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. В ходе мероприятий эвакуировали 1 900 человек с 11 объектов.

Проверять здания закончили только после девяти вечера.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в марте почти у четырех тысяч посетителей Эрмитажа день был испорчен из-за угроз лжеминера. Инцидент произошел в один из выходных, - тогда с 11 утра и до двух часов дня на электронные почты различных организаций поступали предупреждения о минировании.