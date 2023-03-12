Почти у четырех тысяч посетителей Эрмитажа из-за лжеминера выходной день был подпорчен

В субботу несколько тысяч петербуржцев и гостей города вынуждены были выйти из Эрмитажа на улицу после сообщения о минировании здания.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, с 11 утра и до двух часов дня 11 марта на электронные почты нескольких организаций Петербурга с подозрительных адресов пришли предупреждения о минировании сразу пяти объектов. Среди них оказалось четыре ТЭЦ и Государственный Эрмитаж.

Было принято решение экстренно эвакуировать 3 850 человек из музея. Все мероприятия по проверке территорий специалисты завершили около трех часов дня, после осмотра указанных объектов взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что месяц назад, 12 февраля, горожан перестали пускать в Эрмитаж по той же причине. Тогда инцидент тоже произошел в один из выходных дней.