В петербургский Эрмитаж перестали пускать посетителей из-за угроз минирования

В воскресный день петербургский Эрмитаж внезапно закрыл вход для посетителей. Как оказалось музей закрылся из-за сообщений о минировании. Однако внутри не было найдено каких-либо взрывных устройств.

Инцидент произошел днем 12 февраля. Горожане стали сообщать в социальных сетях о том, что им не попасть в Эрмитаж — закрыты двери на вход. Администрация музея объяснила закрытие состоявшись на “технические” причины. Однако выяснилось, что на электронную почту музея кто-то сообщил о минировании. Об этом пишет 78.ru.

Из-за сообщения новых посетителей перестали запускать на время, пока полиция не осмотрит помещения. А тех, кто уже к тому моменту находился в Эрмитаже, водили из зала в зал, дабы не мешать работе правоохранителей.

В итоге опасности не было обнаружено. Музей продолжил работу в штатном режиме.

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