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В Пушкинском районе задержали нетрезвую петербурженку, которая в очередной раз угрожала взрывом ГУВД

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© Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

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Правоохранительные органы Пушкинского района поймали неоднократно судимую женщину, которая в очередной раз заявила о минировании объектов. Злоумышленницу поместили в СПСЗЛ.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, все произошло четвертого февраля в Пушкине. Тогда от 49-летней гражданки специалисты получили сообщение с угрозой взрыва ГУВД и РУВД. Женщину сразу же задержали по месту жительства.

В квартире на Колпинском шоссе злоумышленница находилась в нетрезвом состоянии, однако в ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств у нее обнаружено не было, эвакуацию проводить также не пришлось.

В отношении задержанной составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", после чего женщину перевили в  СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что до этого женщина привлекалась по статье "Угроза убийством" и уже сообщала о возможном взрыве.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в ноябре прошлого года лжеминеры разослали электронные письма с сообщением о минировании в 92 объекта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

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